«Детройт» вырвал победу у «Бруклина», прервав серию из 5 поражений

«Детройт Пистонс» с трудом победил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась со счётом 90:89 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Маркус Моррис, на счету которого 28 очков и 13 подборов. Ещё 21 очко добавил Иш Смит. За проигравших 15 очков набрал Шон Килпатрик, по 14 в свой актив записали Джереми Лин и Рондэй Холлис-Джефферсон.
Благодаря этой победе «Детройт» прервал свою серию из пяти поражений.