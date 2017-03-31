Эрл Уотсон: молодые игроки «Финикса» прогрессируют, несмотря на поражения

Главный тренер «Финикс Санс»после поражения в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» отметил, что нынешние результаты команды не влияют на её становление.«Несмотря на затяжную серию поражений, я думаю, что наши молодые баскетболисты прогрессируют по всем направлениям. Они получили возможность играть на высшем уровне, а всем известно, что в их возрасте такая возможность является самым важным условием для профессионального роста», – цитирует Уотсона ESPN.Встреча закончилась домашним поражением «Финикса» со счётом 118:124.