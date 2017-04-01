28 очков Конли помогли «Мемфису» победить «Даллас»

«Мемфис Гриззлиз» победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 99:90 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча перевес «Гриззлиз» достигал 21 очка.Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал, набравший 28 очков. В активе Зака Рэндольфа дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов. За «Даллас» сразу 3 игрока набрали по 13 очков — это Дирк Новицки, также сделавший 12 подборов, Уэсли Мэттьюз и Хосе-Хуан Бареа.Для «Маверикс» это четвёртое поражение кряду.