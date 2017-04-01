«Милуоки» в овертайме переиграл «Детройт», Адетокунбо набрал 28 очков

«Милуоки Бакс» дома в овертайме переиграл «Детройт Пистонс» со счётом 108:105 в матче регулярного чемпионата НБА.«Бакс» лидировали вплоть до конца третьей четверти, но «Пистонс» смогли отыграться и вышли вперёд на 10 очков. Однако «Милуоки» все же перевёл игру в дополнительное время, где и одержал победу.В составе «Милуоки» дабл-даблы оформили(28 очков, 14 подборов) и Крис Миддлтон (25 очков, 10 подборов), а Тон Мейкер записал на свой счёт 23 очка. У «Детройта» 23 очка заработал Тобиас Харрис.«Бакс» одержали 40-ю победу в сезоне и занимают 5-е место в Восточной конференции, а «Пистонс» располагаются на 11-й строчке с 35-ю победами.