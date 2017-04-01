Уолл: арбитры заставили «Вашингтон» проиграть «Юте»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс»назвал главную, по его мнению, причину поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз».«В последнее время я воздерживался от комментариев по поводу судейства, поскольку знаю, чем это грозит. Но то, как арбитры обслуживали поединок с «Ютой», лишено всякого смысла. Они пробили 31 штрафной, а мы – 16. Хотя у нас агрессивная команда, которая прорывается к кольцу. Моя рука забинтована, поскольку на ней рана, но рефери сказали, что в том эпизоде не было фола.«Вашингтон» не уступил в этой встрече. Это судьи заставили нас проиграть», – цитирует Уолла ESPN.Матч закончился выездным поражением «Уизардс» со счётом 88:95.