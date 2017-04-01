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Уолл: арбитры заставили «Вашингтон» проиграть «Юте»

1 апреля 2017, суббота. 11:53. Баскетбол
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл назвал главную, по его мнению, причину поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз».

«В последнее время я воздерживался от комментариев по поводу судейства, поскольку знаю, чем это грозит. Но то, как арбитры обслуживали поединок с «Ютой», лишено всякого смысла. Они пробили 31 штрафной, а мы – 16. Хотя у нас агрессивная команда, которая прорывается к кольцу. Моя рука забинтована, поскольку на ней рана, но рефери сказали, что в том эпизоде не было фола.
«Вашингтон» не уступил в этой встрече. Это судьи заставили нас проиграть», – цитирует Уолла ESPN.

Матч закончился выездным поражением «Уизардс» со счётом 88:95.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Юта Джаз Джон Уолл
Новости. Баскетбол
1 апреля 2017, суббота
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