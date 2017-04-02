36 очков Гриффина помогли «Клипперс» одолеть «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата.Первая половина встречи прошла в равном темпе, на большой перерыв команды ушли с пятиочковым преимуществом «Клипперс». Решающим отрезком матча стала третья четверть, рывок в исполнении хозяев позволил создать им комфортное преимущество. За 12 минут третьего игрового отрезка «Клипперс» набросал в кольцо противника 38 очков.В последней десятиминутке «Лейкерс» попытался вернуться в игру, однако подопечные Люка Уолтона сумели отыграть лишь 10 очков. Итоговая победа «Клипперс» — 115:104.Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев, набравший 36 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Крис Пол (29+12 передач) и Деандре Джордан (11+12 подборов).У «Лейкерс»19 очков на счету защитника Дэвида Нвабы.