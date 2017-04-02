30 очков Лопеса помогли «Бруклину» победить «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на домашней арене выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 121:111.«Бруклин» вёл в счёте большую часть встречи, но в концовке третьей четверти позволил соперникам восстановить равновесие. Развить успех баскетболисты «Орландо» не сумели и в заключительном периоде позволили соперникам уйти в отрыв, ставший для них победным.Самым результативным игроком встречи сталс, набравший 30 очков. В составе «Мэджик» лучшим с 27 очками оказался