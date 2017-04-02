Йоргер: против «Миннесоты» Хилд провёл лучшую игру в НБА

Главный тренер «Сакраменто Кингз»после матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз» отдал должное атакующему защитнику своей команды«Думаю, что это была лучшая игра Хилда в лиге. Независимо от того, попадает он или нет, Бадди учится приносить пользу другими способами. Помогать команде именно там, где нужно. Он одновременно учится играть на уровне НБА и привыкает к системе «Сакраменто». Я очень доволен его работой», – цитирует Йоргера ESPN.Встреча закончилась выездной победой «Кингз» со счётом 123:117.