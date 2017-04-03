Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Далласом»

«Даллас Маверикс» прервал четырёхматчевую серию поражений, одержав на выезде сложную победу над «Милуоки Бакс». Первая половина встречи завершилась с равным счётом — 53:53.В середине третьего игрового отрезка казалось, что хозяева переломили ход матча в свою пользу, однако удачная игра «Далласа» в обороне быстро помогла техасцам вернуть паритет.В начале четвёртой двенадцатиминутки гости совершили впечатляющий рывок и, несмотря на нервозную концовку, сумели одержать итоговую победу — 105:109.Лучшим в составе победителей стал, записав на свой счёт 31 очко, у «Милуоки» в шаге от трипл-дабла остановился Яннис Адетокунбо (31 очко, 15 подборов и 9 передач).