28 очков Расселла помогли «Лейкерс» одолеть «Мемфис»

«Лос-Анджелес Лейкерс» прервал серию из четырёх поражений, обыграв на домашней арене «Стэйплс-центр» «Мемфис Гриззлиз».Весь матч прошёл в равной борьбе, а исход поединка решался в концовке встречи, в которой чуть удачливее оказались калифорнийцы.В составе победителей 28 очков в свой актив записал, ещё два игрока отметились дабл-даблами —(18 очков и 11 подборов) и(12 очков и 14 подборов).У «Мемфиса» дабл-дабл из 20 очков и 12 передач оформил Майк Конли.