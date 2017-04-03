«Чикаго» переиграл «Нью-Орлеан», Батлер набрал 39 очков

«Чикаго Буллз» добыл победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 117:110 в пользу гостей. Отметим, что «Пеликанс» по ходу матча ни разу не вели в счёте.Самым результативным у «Чикаго» стал, набравший 39 очков. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. В составе «Нью-Орлеана» дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (30 очков, 11 подборов) и Демаркус Казинс (26 очков, 18 подборов).