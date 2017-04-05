«Нью-Орлеан» уступил «Денверу», Э. Дэвис и Казинс набрали 71 очко на двоих

«Денвер Наггетс» вырвал победу у «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 134:131 в пользу гостей.В составе «Денвера» очки в свой актив записали семь игроков из восьми, принимавших участие в матче. Самым результативным стал Данило Галлинари — 28 очков. Гэри Харрис набрал 23 очка, Никола Йокич оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. За «Нью-Орлеан» 41 очко набрал, по дабл-даблу оформили(30 очков, 14 подборов) и Джру Холидэй (18 очков, 13 передач).