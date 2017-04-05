Хайнс: родные часто спрашивают, видел ли я в России Сноудена

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс отметил, что его родные очень часто задают о России забавные вопросы, но если приезжают сюда, то потом хотят побывать здесь ещё раз.
«Часто ли меня расспрашивают о России? Да постоянно. Все интересуются, особенно сейчас, когда о России часто говорят в новостях. Спрашивают, видел ли я Эдварда Сноудена, прогуливающегося по соседству. Что-то в таком духе. Довольно смешные вещи. Многие сильно нервничают, когда собираются ко мне в гости. Когда я жил в Греции, от гостей не было отбоя, все хотели посмотреть Афины. А уговорить некоторых приехать в Москву бывает довольно сложно. Но зато потом — так было с моей женой, братьями и многими друзьями — все хотят побывать здесь ещё раз. Поэтому Москва — одно из тех мест, которые нужно посетить, прочувствовать и понять», — передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
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