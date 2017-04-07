Лонзо Бол: предпочту играть за «Лейкерс», чем получить первый номер драфта

Разыгрывающий команды университета Калифорния, которому специалисты отводят выбор в топ-3 предстоящего драфта, обозначил свои приоритеты.«Я предпочту выступать за «Лейкерс», чем получить первый номер драфта. Для меня очень важна семья, а вся она живет в Лос-Анджелесе. Я буду безмерно рад иметь возможность играть на глазах у своих близких», – передаёт слова Бола The Score.В настоящее время «Лос-Анджелес Лейкерс» с соотношением побед и поражений 23-55 занимает третье с конца место в регулярном чемпионате НБА. Если они сохранят его, то вероятность получить первый номер драфта в лотерее составит 15,6%.