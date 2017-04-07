ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги, «Реал» — с «Дарушшафакой»

После завершения всех матчей 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги стали известны все четвертьфиналисты турнира. Последнюю путёвку в плей-офф завоевала турецкая «Дарушшафака».Расстановка команд в турнирной таблице сформировала следующий состав четвертьфинальных пар:«Реал» (Испания) — «Дарушшафака» (Турция)ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания)«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция)«Олимпиакос» (Греция) — «Анадолу Эфес» (Турция)Первые поединки на вылет стартуют 18 апреля. Серия длится до трёх побед. Первые, вторые и пятые (в случае необходимости) матчи будут сыграны на площадке сеяных команд.