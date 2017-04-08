Пашутин: УНИКС постарается вернуться в Евролигу в следующем сезоне

Главный тренер УНИКСапрокомментировал победу команды над «Миланом» (91:68) в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Благодаря этому успеху казанцы избежали последнего места, обойдя миланцев по дополнительным показателям.«Для нас это была очень важная игра, поскольку она стала последней в Евролиге. Этот сезон сложно назвать удачным для обеих команд, но в этой встрече мы воспользовались возможностью избежать последней строчки и получить заряд уверенности для плей-офф Единой лиги ВТБ. Все наши травмированные вернулись в строй. В последних трёх матчах мы прибавили в обороне, стали лучше взаимодействовать и в целом сыграли куда лучше, чем прежде. Сегодня мы терпеливо играли в атаке, перемещали мяч, и в те моменты, когда соперники вдвоём встречали Лэнгфорда, находили свободных ребят на хороших позициях. Это был ключевой фактор. Этот сезон стал для нас большим опытом, турнир прошёл в новом формате, и мы были рады участвовать в нём. Нужно проанализировать наши ошибки. Надеемся вновь попасть сюда в следующем сезоне или в ближайшем будущем», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.