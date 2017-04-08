Джеймс: «Кливленд» сделал несколько шагов назад, проиграв «Атланте»

Лидер «Кливленд Кавальерс»рассказал, почему его команде не удалось одержать победу в матче с «Атлантой Хоукс» (100:114).«Дело в энергии. Командная энергия была на очень низком уровне. Не знаю почему, но это так. Вы ожидаете, что мы хотим стать лучше, и мы действительно стараемся делать это, но сегодня наша команда сделала несколько шагов назад», – приводит слова Джеймса ESPN.В поединке с «Хоукс» Леброн провёл на паркете 41 минуту, собрав коллекцию из 27 очков, восьми подборов, семи результативных передач и двух перехватов.