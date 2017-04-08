Дж. Уэст: хотел бы, чтобы никто не знал о том, что я изображён на логотипе НБА

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс», чей силуэт был использован при создании логотипа НБА заявил, что выступает за его изменение.«Я хотел бы, чтобы никто не знал о том, что я изображён на логотипе НБА. Я действительно хочу этого. Как я уже говорил много раз, мне льстит то, что мой силуэт был использован при создании логотипа. Я играл в то время, когда лига только начинала становиться маркетинговым продуктом. Было всего пять человек, которых они рассматривали. Я просто не люблю привлекать внимание к себе», – приводит слова Уэста Bleacher Report.