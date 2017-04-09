Уэйд вернётся на площадку в матче с «Бруклином», но отыграет не более 20 минут

Защитник «Чикаго Буллз»восстановился после растяжения связок и небольшого перелома кости правого локтя и выйдет на площадку в матче с «Бруклин Нетс» 8 апреля.«Уэйд выйдет в стартовом составе на матч с «Нетс» и отыграет 20 минут», — написал у себя в «твиттере» обозреватель Chicago Tribune Кей Си Джонсон.Ранее предполагалось, что Уэйд вернётся на паркет лишь в матчах плей-офф. В этом сезоне Дуэйн принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал по 18,7 очка, а также совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,9 передачи.