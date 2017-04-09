Уэйд: локоть меня не беспокоит, но нужно вернуть скорость

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»прокомментировал возвращение в строй после перелома локтя в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».«Локоть меня совершенно не беспокоит. Нужно лишь восстановить оптимальные кондиции для ног и вернуть скорость. Я долго не играл и потому допустил несколько потерь, входя в игровой ритм. Во второй половине уже действовал более агрессивно. Я ставил перед собой цель вернуться к плей-офф, но рад, что перед этим смогу сыграть ещё в паре поединков», – цитирует Уэйда ESPN.Встреча завершилась выездным поражением «Чикаго» со счётом 106:107, а защитник в ней набрал 14 очков.