«Атланта» вырвала победу у «Кливленда», отыгравшись с «-26»

«Атланта Хокс» одержал домашнюю победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Для хозяев игра сложилась непросто. С первой четверти «Кливленд» взял инициативу под свой контроль и с каждой четвертью лишь наращивал преимущество. К большому перерыву перевес команды из Огайо составлял 19 очков.
Казалось, что после перерыва ситуация не поменялась, к заключительной двенадцатиминутке отставание «Атланты» достигало уже 26 очков.
Кардинально всё поменялось в четвёртом игровом отрезке. Сумев сравнять счёт с сиреной, оповестивший о завершении четверти, команда из Джорджии перевела игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Атланта» вырвала победу — 126:125.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 45 очков. Выделяется также трипл-дабл Леброна Джеймса (32 очка, 16 подборов и 10 передач). В составе победителей 22 очка на счету Пола Миллсэпа.