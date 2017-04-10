«Миннесота» проиграла «Лейкерс», Уиггинс набрал 41 очко, Таунс — 40

«Лос-Анджелес Лейкерс» вырвал победу у «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 110:109 в пользу хозяев. Победу «Лейкерс» принёс точный трёхочковый бросок Д`Анджело Расселла за 2,1 секунды до конца четвёртой четверти.Расселл в итоге набрал 16 очков. Самым результативным у «Лейкерс» Стал Тайлер Эннис — 20 очков. За «Миннесоту» 41 очко набрал, аоформил дабл-дабл из 40 очков и 21 подбора.