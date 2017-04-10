Джеймс остался недоволен судейством в поединке с «Атлантой»

Форвард «Кливленд Кавальерс»после поражения от «Атланты Хоукс» (125:126 ОТ) подверг критике решения рефери.«В ситуации с шестым фолом я не нарушал правила. Я знал, что у меня есть пять фолов. Возможно, я немного задел Миллсэпа, но такие моменты неоднократно случаются во время матчей. Я не толкал Пола и не делал ничего запрещённого правилами.Конечно, мы не согласны и с решением судьи в моменте со спорным мячом с участием Кайри Ирвинга в конце заключительной четверти. Игроки «Атланты» тогда заступили за линию аута. Ещё я недоволен тем, что рефери никак не отреагировал, когда я просил тайм-аут. Всё это не отменяет того, что мы лидировали с большой разницей в счёте, но важны все эпизоды, несмотря на то как проходит игра», – приводит слова Джеймса ESPN.Напомним, что «Атланта» в заключительной четверти отыграла 26-очковое преимущество «Кливленда», а в овертайме одержала верх со счётом 15:14.