Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Шарлотт»

«Милуоки Бакс» дома взял верх над «Шарлотт Хорнетс» со счётом 89:79 в матче регулярного чемпионата НБА.«Шарлотт» лидировал в течение второй и третьей четвертей, однако в заключительном игровом отрезке «Бакс» переломили ход поединка и оторвались на 10 очков.В составе «Милуоки» трипл-дабл оформил(10 очков, 11 подборов, 10 передач), по 16 очков набрали Тони Снелл и Грег Монро. У «Шарлотт» больше всех — 13 очков — набрал Майкл Кидд-Гилкрист.«Милуоки» одержал 42-ю победу и находится на 6-м месте в Восточной конференции, «Шарлотт» потерпел 4-е поражение подряд и располагается на 11-й строчке с 36 победами.