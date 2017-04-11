«Чикаго» разгромил «Орландо», одержав свою самую крупную победу в сезоне

«Чикаго Буллз» дома крупно обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 122:75 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Буллз» доминировали в течение всей игры, планомерно наращивая свой отрыв. Финальная сирена зафиксировала разницу в 47 очков — это самая крупная победа «Чикаго» в этом сезоне.
18 очков в составе «Чикаго» набрал Робин Лопес, а Джериан Грант отметился дабл-даблом (17 очков, 11 передач). У «Орландо» дабл-дабл оформил Никола Вучевич (14 очков, 10 подборов).
«Чикаго» одержал 40-ю победу и располагается на 8-м месте в Восточной конференции, опережая «Майами» лишь по дополнительным показателям, а «Орландо» занимает 13-ю строчку, имея 28 побед.