Бену Симмонсу разрешили участвовать в полноценных тренировках

Медицинская служба «Филадельфии Сиксерс» после анализа рентгеновских снимков разрешила форвардуучаствовать в полноценных тренировках и двусторонних матчах пять на пять, сообщает ESPN. При этом игрок, скорее всего, не примет участия в Летней лиге НБА.Первый номер драфта 2016 года получил перелом правой ноги в тренировочном лагере в сентябре 2016 года и полностью пропустил из-за него нынешний сезон. С момента драфта 20-летний Симмонс вырос ещё на 5 см, и теперь его рост составляет 2,13 м.