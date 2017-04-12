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Бену Симмонсу разрешили участвовать в полноценных тренировках

12 апреля 2017, среда. 13:12. Баскетбол
Медицинская служба «Филадельфии Сиксерс» после анализа рентгеновских снимков разрешила форварду Бену Симмонсу участвовать в полноценных тренировках и двусторонних матчах пять на пять, сообщает ESPN. При этом игрок, скорее всего, не примет участия в Летней лиге НБА.

Первый номер драфта 2016 года получил перелом правой ноги в тренировочном лагере в сентябре 2016 года и полностью пропустил из-за него нынешний сезон. С момента драфта 20-летний Симмонс вырос ещё на 5 см, и теперь его рост составляет 2,13 м.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс
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