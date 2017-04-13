УНИКС обыграл «Астану», несмотря на 23 очка Миллера

Казанский УНИКС на домашней арене переиграл казахстанскую «Астану» со счётом 83:78 в своём заключительном матче в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ. Казанцы завладели преимуществом с самого начала матча и к большому перерыву довели его до "+11". Однако затем «Астана» перехватила инициативу и в начале заключительной четверти проигрывала всего одно очко. Но УНИКС ответил своим рывком 15:2 и обеспечил себе победу.Результативнее всех в этом матче был защитник «Астаны» Иан Миллер, который набрал 23 очка. УНИКСу 19 очков принёс Кит Лэнгфорд.