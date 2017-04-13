Прохоров: «Бруклин» посвятил год созданию особой командной культуры

Владелец «Бруклин Нетс»подвёл итоги сезона. Его команда не смогла выйти в плей-офф НБА, заняв в завершившемся регулярном чемпионате 30-е место.«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренерский штаб и менеджеров команды за их усердную работу в этом сезоне. Мы посвятили весь год созданию особой командной культуры, которая послужит основой наших будущих побед, и я вижу, как сильно Шон Маркс, Кенни Аткинсон и все, кто связан с „Бруклин Нетс“, нацелены на превосходный результат», — цитирует Прохорова ТАСС.