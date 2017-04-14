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Марк Газоль: статистика убивает баскетбол

14 апреля 2017, пятница. 12:26. Баскетбол
Центровой «Мемфис Гриззлиз» Марк Газоль считает неправильным оценивать действия игроков и команд в баскетболе, основываясь на различных статистических показателях.

«Мемфис» выиграл 43 матча в регулярном чемпионате. Это всё, что должно волновать СМИ. Статистика убивает баскетбол. Это очень субъективная игра. В ней существует множество нюансов, которые не поддаются измерению. Значение имеют очень многие детали. В моём видении баскетбола самые важные моменты не находят отражения в статистике», – передаёт слова Газоля As.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Марк Газоль
Новости. Баскетбол
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