Курское «Динамо» вышло в финал женской Евролиги, одолев «Прагу» в овертайме

Курское «Динамо» одержало победу над чешской «Прагой» в полуфинальном матче Евролиги и в решающем поединке турнира встретится с турецким «Фенербахче» (16 апреля).Команды показывали практически равную игру на протяжении всей встречи. Татьяна Видмер могла принести бело-голубым победу в основное время, но реализовала только один штрафной из двух на последней секунде. В овертайме в составе россиянок 8 очков набрала Энджел Маккотри — на 5 очков больше, чем у всех игроков «Праги». В итоге «Динамо» отпраздновало успех — 87:80.Самым результативным игроком матча оказалась Кэндис Дюпри из «Праги», в активе которой 39 очков. Героиня встречи Энджел Маккотри набрала 28 баллов.«Прага» в матче за третье место сыграет с другой российской командой — УГМК.