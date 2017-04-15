Айзея Томас: знаю, что Рэджон Рондо будет лучше играть в плей-офф

Лидер «Бостон Селтикс» Айзея Томас поделился ожиданиями от игры защитника «Чикаго Буллз» Рэджона Рондо в плей-офф.
«Я являюсь его болельщиком. Намеренно это выходит или нет, но в важных матчах у него особый настрой. Он всегда готов к подобным поединкам. В таких играх Рэджон показывает свой лучший баскетбол. Я видел это ещё до того как попал в НБА, когда был моложе и смотрел матчи по телевизору. В значимых поединках он выступает на совершенно другом уровне. Нам нужно не позволить ему сделать это», – приводит слова Томаса ESPN.