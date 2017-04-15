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Уорлд Пис: после завершения карьеры хочу стать тренером

15 апреля 2017, суббота. 12:47. Баскетбол
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис попрощался с болельщиками калифорнийского клуба, а также рассказал о планах на будущее.

«Хочу выразить благодарность доктору Бассу, Джинни, Джиму, Пи Джею, Митчу, Люку и Мэджику за то, что удалось завершить игровую карьеру в «Лейкерс» в таком стиле. Я отлично провёл здесь время, будучи игроком.

У меня большие ожидания насчёт своего будущего. Всё ещё хочу играть, а после завершения карьеры стать тренером», – написал Уорлд Пис на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Метта Уорлд Пис
Новости. Баскетбол
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