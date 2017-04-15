Уорлд Пис: после завершения карьеры хочу стать тренером

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»попрощался с болельщиками калифорнийского клуба, а также рассказал о планах на будущее.«Хочу выразить благодарность доктору Бассу, Джинни, Джиму, Пи Джею, Митчу, Люку и Мэджику за то, что удалось завершить игровую карьеру в «Лейкерс» в таком стиле. Я отлично провёл здесь время, будучи игроком.У меня большие ожидания насчёт своего будущего. Всё ещё хочу играть, а после завершения карьеры стать тренером», – написал Уорлд Пис на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».