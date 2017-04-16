«Милуоки» в гостях обыграл «Торонто» в первом матче серии

«Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 97:83 в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Бакс».В течение первых трёх четвертей в матче несколько раз менялся лидер, и никому из соперников не удавалось добиться значительного преимущества в счёте. В заключительном игровом отрезке «Бакс» оторвались на 14 очков.Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков, а его партнер по команде Грег Монро отметился дабл-даблом (14 очков, 15 подборов). В составе «Торонто» 27 очков на счету Демара Дерозана, а Серж Ибака записал на своё имя дабл-дабл (19 очков, 14 подборов).Второй матч серии пройдёт на площадке «Торонто» 19 апреля, начало в 02:00 мск.