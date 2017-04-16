Директор профсоюза игроков НБА: высказывания Ф. Джексона о К. Энтони недопустимы

Исполнительный директор профсоюза игроков НБАподвергла критике высказывания президента «Нью-Йорк Никс», заявившего, что форвардулучше будет перейти в другую команду.«Профсоюз довёл до сведения комиссара НБА Адама Сильвера, что считает подобные комментарии недопустимыми. Поскольку игроки лиги, имеющие действующие контракты, под угрозой санкций не имеют права открыто говорить о своём желании выступать за другую команду, то и руководство организаций должно придерживаться тех же стандартов. Уважение и лояльность должны быть взаимными», – передаёт слова Робертс ESPN.