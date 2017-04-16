Шталбергс: НН показывает более качественный баскетбол, чем на старте сезона

Главный тренер «Нижнего Новгорода»рассказал о мотивации команды на последний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».«Несмотря на то что «Цмоки» по ходу сезона потеряли многих лидеров, они продолжают играть с большим желанием и агрессией. Обе команды хотят добиться победы в этом матче. Для нас она необходима прежде всего для того, чтобы доказать, что все эти месяцы мы работали не зря. Сейчас мы показываем гораздо более качественный баскетбол по сравнению со стартом сезона, и многие наши игроки могут похвастаться индивидуальным прогрессом. Да, это наш последний матч, но мы будем играть с максимальной самоотдачей», – цитирует Шталбергса официальный сайт клуба.