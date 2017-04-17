«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», несмотря на 75 очков Макколума и Лилларда

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 121:109 в первом матче серии первого раунда плей-офф. Большую часть встречи игра шла на равных, и на заключительный отрезок команды вышли при ничейном счёте. Однако в решающем отрезке сильнее оказались «Уорриорз».Результативнее всех в этой встрече сыграл защитник «Портленда» Си Джей Макколум, который набрал 41 очко. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард принёс команде 34 балла. У «Уорриорз» 32 балла на счету Кевина Дюранта. Стивен Карри набрал 29 очков.