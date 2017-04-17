Лиллард: воспринимаю «трэш-ток» Дрэймонда Грина как вызов

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс»рассказал, как будет отвечать на провокации форварда «Голден Стэйт Уорриорз»в следующих матчах серии.«Это заставляет меня поднять уровень своей игры, потому что я воспринимаю «трэш-ток» Дрэймонда Грина как вызов. Но я собираюсь сделать исключение и сказать что-то в ответ. Буду отвечать ему до тех пор, пока он не остановится», – приводит слова Лилларда ESPN.Напомним, что в первом матче серии победу одержал «Голден Стэйт» со счётом 121:109. Дэмьен провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 34 очков, 5 подборов, 3 передач, 2 перехватов и 1 блок-шота.