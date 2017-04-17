Сите Алонсо: у «Басконии» нет комплекса неполноценности перед ЦСКА

Главный тренер «Басконии»выделил самые важные моменты для своего клуба в серии 1/4 финала Евролиги с ЦСКА.«Вера в нашу победу — одна из самых важных вещей в серии с ЦСКА. Если они увидят в нас комплекс неполноценности — используют его. Но они его не увидят.Все игры важны. Когда ты проводишь два матча в гостях, должен стараться победить в обоих. Для соперников, имеющих больший опыт и понимание важности момента, первая игра ключевая. Но мы не можем фиксироваться на первой или второй игре. Нужно сосредоточиться на каждом розыгрыше и за каждый шанс цепляться так, чтобы его никто не отобрал», — цитирует Алонсо Eurohoops.