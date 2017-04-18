Блатт: Адетокунбо станет одним из 10 лучших игроков НБА

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт поделился мнением о форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.

«Я говорил ещё два года назад, что Яннис является одной из самых ярких звёзд НБА, и теперь с радостью могу сказать, что оказался прав. Несмотря на его невероятный прогресс, я всё ещё считаю, что для него нет ничего невозможного. Я вижу в нём элитного игрока НБА. Он станет одним из 10 лучших игроков лиги», – приводит слова Блатта Eurohoops.

В регулярном чемпионате-2016/17 Адетокунбо проводил на паркете по 35,6 минуты, собирая коллекцию из 22,9 очка, 8,8 подбора, 5,4 передачи, 1,9 блок-шота и 1,6 перехвата в среднем за игру.