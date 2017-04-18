Тренер «Басконии»: нам нужно выигрывать у ЦСКА один гостевой матч

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Евролиги против московского ЦСКА (90:98), дав понять, что рассчитывает на победу во втором матче серии.

«Нам было необходимо лучше начать игру, мы плохо провели каждый старт четверти, и это нужно исправлять. В итоге мы хорошо среагировали, но трёхочковый Милоша Теодосича на последних минутах решил исход матча. На второй матч нам нужно выходить мотивированными, потому что мы должны выиграть один матч в Москве», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.