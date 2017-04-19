Де Коло: ЦСКА сохранял концентрацию, что и помогло ему победить

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу над «Басконией» со счётом 98:90 в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги, который состоялся в Москве.

«Игра получилась трудная, но мы знали, что в плей-офф по-другому не бывает. Каждый раз, когда мы отрывались на 10 очков, «Баскония» возвращалась в игру. Несмотря на это, мы сохраняли концентрацию, продолжали работать, что и помогло нам победить. Шейн Ларкин не удивил, когда забил 15 очков в четвёртой четверти, это он умеет, и нельзя было оставлять его открытым. Довольны ли мы игрой? Мы победили — это самое главное», — передаёт слова Де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.