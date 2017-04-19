Дюрант и Ливингстон могут пропустить второй матч против «Портленда»

Форвард Кевин Дюрант и защитник Шон Ливингстон могут пропустить второй матч серии «Голден Стэйт Уорриорз» против «Портленд Трэйл Блэйзерс» в 1/4 финала плей-офф Западной конференции, об этом сообщает rotoworld.

Первый рискует не сыграть из-за проблем с икроножной мышцей. Второй может не появиться на паркете в связи с ушибом пальца правой руки.

В первой встрече против «Портленда» Дюрант набрал 32 очка и совершил 10 подборов. Что касается Ливингстона, то на его счету 2 очка, 1 подбор и 1 передача. Сам поединок завершился победой «Голден Стэйт» — 121:109.

Второй матч серии против команды из Орегона «Голден Стэйт» проведёт 20 апреля, начало поединка — в 05.30 по московскому времени.