«Торонто» сравнял счёт в серии с «Милуоки», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Торонто Рэпторс» победил «Милуоки Бакс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 106:100 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Демар Дерозан, набравший 23 очка. Ещё 22 в активе Кайла Лоури, 16 — у Сержа Ибаки. За «Милуоки» дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов оформил Яннис Адетокунбо, 20 очков набрал Крис Миддлтон.

Счёт в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч противостояния будет сыгран на площадке «Милуоки» 21 апреля.