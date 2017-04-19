Брэдли: слышал, как Рондо во время матча сказал «Бостон» уже сдался»

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли разочарован поведением партнёров во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Чикаго Буллз».

«Несколько раз по ходу поединка я оглядывался на партнёров и видел, что они опустили головы. Мне кажется, они были подавлены. Но мы должны были бороться до конца. Другие команды так и делают. Неудачи только мотивируют их.

Я даже слышал, как Рэджон Рондо сказал: «Да они уже сдались. Перестали сопротивляться». Ни одна команда не имеет права допускать такое. Нужно сохранять боевой настрой и выкладываться по максимуму независимо от счёта», – цитирует Брэдли ESPN.

Встреча закончилась домашним поражением «Бостона» со счётом 97:111, после которого он проигрывает в серии 0-2.