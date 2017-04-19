Лоури: в последней атаке «Торонто» бросать должен был Дерозан

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури признался, что его решающий бросок в концовке второго матча серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» был импровизацией.

«По исходному замыслу комбинации для последнего владения бросать должен быть Демар Дерозан. Но его опекали сразу двое соперников, и он доверил атаковать нам. Дерозан отдал мяч Сержу Ибаке, а тот отпасовал мне. Мне лишь нужно было выйти на удобную позицию для броска за те пять секунд, которые оставались на владение. И я сумел это сделать», – цитирует Лоури ESPN.

Встреча закончилась победой «Торонто» 106:100, после которой счёт в серии сравнялся: 1-1.