Кириленко: даже любители баскетбола не знают, когда ЦСКА играет с «Басконией»

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что невысокая посещаемость баскетбола связана с низкой информированностью болельщиков.

«Сегодня баскетбол всё-таки не пользуется такой популярностью, как футбол или биатлон. Он не находится в постоянной ротации на телевизионных каналах. Очень маленькое информационное поле.

Мне кажется, что если даже люди любят баскетбол, они попросту не знают о том, что в такой-то день ЦСКА играет с «Басконией». И для того, чтобы люди пришли на матч, их нужно как минимум об этом предупредить", — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Полностью интервью с Кириленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.