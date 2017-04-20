Уэстбрук установил рекорд плей-офф, оформив трипл-дабл с 51 очком

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче с «Хьюстон Рокетс» (111:115) установил новый рекорд плей-офф по количеству очков, набранных игроком, который оформил трипл-дабл.

Лидер «Тандер» провёл на площадке 41 минуту, собрав коллекцию из 51 очка, 13 передач, 10 подборов, 4 перехватов и 1 блок-шота. Ранее самыми результативными игроками, оформившими трипл-дабл в плей-офф, были Оскар Робертсон и Чарльз Баркли, которые набрали по 43 очка.

Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе YouTube.