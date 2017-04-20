Стивенсон: понимаю, что хотел донести до меня Джордж своим заявлением

Защитник «Индианы Пэйсерс» Лэнс Стивенсон рассказал, что правильно понял слова лидера команды Пола Джорджа, который после второго матча серии первого раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (111:117) заявил, что ему нужно научиться контролировать эмоции.

«Когда кто-то набирает на тебе очки и ты показываешь своё разочарование, они будут продолжать делать это снова и снова. Мне кажется, об этом и хотел сказать Пол», – приводит слова Стивенсона ESPN.

Напомним, что первые два матча серии выиграл «Кливленд». Третий поединок состоится на паркете «Индианы» 21 апреля.