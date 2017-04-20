Быков включил в пятёрку мечты Хряпу, Моню и Лэнгдона

Защитник «Автодора» Сергей Быков назвал пятёрку лучших игроков среди тех, с кем ему довелось поиграть в своей карьере.

«Естественно, Хряпа вне конкуренции. На таких игроках должна команда строиться. Поставлю Хвостова, потому, что этот человек знает, как объединить команду на площадку. Плюс он такой игрок — если видит, что у кого-то пошла игра, будет играть на него. Пусть будет Моня. Я — шестой на замене. Центровой — Каун. Ну и пусть будет Траджон Лэнгдон в нападении, а мы подстрахуем его в защите», — заявил Быков в программе «Вид сверху».