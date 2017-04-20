Итудис: ЦСКА — лучшая команда Европы и тоже заслуживает уважения

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Басконией» (84:82) во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги.

«2-0 есть 2-0. Тем не менее мы ещё не в «Финале четырёх». Мы контролировали игру на большем её протяжении, притом что «Баскония» даже вела в счёте. Во второй половине мы хорошо действовали в защите, но соперник попадал тяжёлые броски. «Баскония» в целом атаковала лучше нас, особенно из-за дуги.

Ближе к концу соперник попытался что-то поменять и выпустил запасных. Игроки ЦСКА, владеющие мячом, прорывались через ожесточённую защиту. Мы тоже заслуживаем уважения. Мои разыгрывающие заслуживают уважения. В концовке Хиггинс потерял Бьёбуа, потому что его толкали. Теодосич исполнял хороший бросок, но не попал, Хайнс его подстраховал.

Будем смотреть повтор, разбираться в своих проблемах. Спасибо болельщикам, сегодня их было хорошо слышно. Мы направляемся в Испанию завершать начатое", — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.